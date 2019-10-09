Вильнюсцы уже знают это место по огромной скульптуре кузнечика на стене здания. Эта скульптура создана Альгисом Гришкявичюсом. 6-метровый кузнечик весит около 700 кг. Там же есть и скульптура Джюгаса Юркунаса.

Неподалеку размещена скульптура Йонаса Нарушявичюса "В объятиях истории Литвы", посвященная 1000-летию имени Литвы.

Новая скульптура "Приятели" – это мужчины, символизирующие представителей четырех национальностей: поляк с усами и в конфедератке, белорус в меховой ушанке, литовец со свиной головой под мышкой и еврей, мечтательно глядящий в небо. "Приятели" - саркастическая копия советского монумента "Четыре коммунара", отражающая разлад между народами, бессмысленное и необоснованное ухудшение отношений между людьми.

Эту скульптуру на прошлой неделе приобрел парк каменных скульптур Vilnojа, находящийся в Судерве. Ее перевезли туда из небольшого парка в Неменчине.

"Надо вытаскивать искусство из лесов и углов и демонстрировать людям. Мы хотим, чтобы скульптуры были доступны более широкой аудитории. Поэтому решили временно разместить скульптуру "Приятели" в Вильнюсе", - сказал основатель Vilnojа предприниматель Видмантас Мартиконис.

Поскольку в Судерве скульптуры уже не помещаются, ищут новое место для них. Похоже, им станет проспект Конституциёс.