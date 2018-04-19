На проспекте Конституциёс образовалась яма

Сейчас на месте происшествия работают рабочие ЗАО Grinda. Движение на дороге ограничено.

Водителей просят соблюдать осторожность и выбирать первую полосу движения или ехать по ул. Жальгирё или Упес.

Специалисты Grinda выясняют причины образования ямы и способы ее локализации