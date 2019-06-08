"Шествие "За равенство!" в рамках Baltic Pride 2019 - это не только мероприятие, во время которого мы празднуем то, кем мы являемся, но и протест, во время которого мы требуем равных прав членам общины ЛГБТ", – сказано в сообщении Литовской лиги геев.

В странах Балтии такие шествия проходят раз в год - по очереди в каждой из стран. В прошлом году в Риге в шествии участвовали больше 8000 человек.

"В 2016 году в Вильнюсе мы планировали, что на шествие придет около 1000 человек, пришли 3000. От звезд, от погоды, много от чего это зависит, люди принимают решение в последний момент. Сейчас у нас зарегистрировано около 5000 человек. Я думаю, в этом году число участников достигнет 10 000", – сказал BNS глава ЛЛГ Владимир Симонко.

По его словам, для поддержания порядка во время шествия ведется сотрудничество с полицией.

"Полиция наблюдает за ситуацией, они не думают, что в этом году случится что-то особенное. Не секрет, что организуют несколько акций, но они будут проходить в другом месте", – сказал Симонко.

Ограничение движения

Во время шествия планируют ограничить движение, в том числе и движение общественного транспорта.

С 11 до 15 ч., будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса между Лукишкской и Кафедральной площадью, на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и Майронё.

С 7 до 15 ч. запрещено оставлять автомобили на проспекте Гедиминаса между Лукишкской и Кафедральной площадью, на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и Майронё и на стоянках около Кафедральной площади и Литовской академии музыки и театра.

Также намечаются временные изменения в маршрутах общественного транспорта: с 11 до 15 ч. меняется маршрут 10, 11, 33 и 89 автобусов.

С 12.30 до 15 ч. меняется маршрут автобуса 1G, 53, 88 автобусов, а также 2, 3, 6, 12, 14 и 20 троллейбусов.