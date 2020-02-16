На проспекте Гедиминаса горели 30 костров свободы

Скопировать ссылку На проспекте Гедиминаса горели 30 костров свободы

aA

16 февраля на столичном проспекте Гедиминаса зажгли 30 костров свободы. Так Вильнюс отметил День восстановления государства.