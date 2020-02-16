На проспекте Гедиминаса горели 30 костров свободы

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16 февраля на столичном проспекте Гедиминаса зажгли 30 костров свободы. Так Вильнюс отметил День восстановления государства.
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