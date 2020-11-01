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Перед длинными выходными жителей призвали не посещать могилы и близких. Вчера было объявлено о рекордном количестве случаев заражения коронавирусом - 1001. Судя по всему, это не помешало некоторым жителям Вильнюса посещать могилы и не побудило их оставаться дома.
На призыв оставаться дома в День поминовения усопших жители махнули рукой: что происходит на вильнюсском кладбище
© DELFI / Tomas Vinickas

В воскресенье перед полуднем фотограф Delfi посетил кладбище в Вильнюсе и заснял происходящее на нем движение.

На сделанных им фото видно, что людей довольно много: кто-то идет по одному, по два или группами. Рядом с кладбищем припарковано много машин.

В воскресенье почти на каждой могиле горят свечи и лежат цветы.

Также нетрудно заметить, что некоторые люди не носят маски. Есть и те, кто их носит неправильно: маска, висящая на подбородке, или открытый нос. Эпидемиологи критикуют неправильное ношение масок. Говорят, что таким способом защитить себя или других от вируса невозможно.

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