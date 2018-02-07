Такая реакция наилучшим образом отражает отношение Кремля к ситуации с безопасностью в регионе: якобы у России нет иного выхода, только реагировать на агрессивные действия Запада. И вот Россия "реагирует" – а что вы ей сделает?

"Я все чаще замечаю в России технику подмены причины и следствия. Российские военные мощности появляются как последствие появления сил НАТО. Как будто Россия отвечает на действия Альянса. Таким образом ты показываешь своей аудитории, что действия "осажденной крепости", России, будто бы оборонительные, ответные, усиливающие безопасность", – так заявления Кремля оценил преподаватель Института международных отношений и политических наук Нериюс Малюкявичюс.

Странам Балтии надо боятся?

Разговоры о размещении "Искандер-М" в Калининградской области не смолкали в течение 10 лет. Сначала их связывали с созданием американской, а сейчас "натовской инфраструктуры у границ России".

Не случайно, на вопрос, следует ли странам Балтии бояться размещения ракетных комплексов, депутат заявил: "Им нужно всего бояться, потому что размещение иностранной инфраструктуры автоматически попадает в перечень ударов, подлежащих первоочередному уничтожению".

Кремль постоянно подчеркивает, что размещение двусторонних батальонов НАТО в странах Балтии и Польше представляет угрозу нацбезопасности России и на это последует ответ. Совсем неважно, что батальоны НАТО были размещены после военной агрессии России в 2014 году против Украины и как реакция на участившиеся учения российских войск у границ.

Однако еще раз заговорить об "Искандерах" литовских политиков заставил тот факт, что на этот раз они размещены в Калининградской области на постоянной основе.

Об этих планах Россия заявляла еще три года назад. Сейчас они осуществлены.

Повод напомнить Европе, что такое Россия

Но о намерениях разместить "Искандеры" было известно давно, так почему же соседи России так чувствительно отнеслись к подтверждению этого факта? Ведь для Литвы неважно, где разместят "Искандеры" - в Калининградской области или рядом с границей Латвии, Беларуси – в любом случае ракеты достигнут территории Литвы.

"Как раз сейчас, в этот полдень, сегодня в Калининграде дислоцируются ракеты "Искандер" (...) для постоянного нахождения. Это означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы", - сказала журналистам 5 февраля президент.

По словам политолога Томаса Янелюнаса, такие слова президента Литвы не были драматическим действием.

"Во-первых, воспользовались случаем говорить о свежих событиях. Целенаправленно воспользовались возможностью еще раз напомнить НАТО, какой у нас "горячий" регион и что нам нужно больше союзников, одного батальона мало, кроме того, нужна серьезная система ПВО" – сказал Янелюнас. Он считает, что Литва верно реагировала, напомнив Западу, какой сосед у нее есть.

Старший советник президента по вопросам внутренней политики Миндаугас Линге сказал, что размещенные в Калининградской области "Искандеры" показывают, что Россия не отступает, и не надо иметь иллюзий относительно России.

"Дислокация показала, что нет никаких предпосылок для улучшения ситуации с безопасностью. Мы видим угрозу, явно ее наблюдаем, ее оцениваем серьезно и рационально. Наша повседневность, вне всякого сомнения, остается - это информационные, кибернетические атаки, политическое и экономическое давление. Это те явления, которые не новые, они известны", - сказал Линге.

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, которая 5 февраля находилась в Рукле, не подтвердила, что "Искандеры" размещены на постоянной основе, но подчеркнула, что Альянс озабочен появлением такого дестабилизирующего оружия.

"Я хочу подчеркнуть, что НАТО все видит, поэтому важно сохранить это внимание, располагать мощностями для сдерживания и обороны в регионе", – сказала DELFI Гетемюллер.

Нацелились на умы людей

Янелюнас считает, что такими действиями Россия разыграла еще одну партию, поскольку они имеют психологический момент на фоне информационной войны. Эксперт по информационным войнам Малюкявичюс не скрывает, что "Искандеры" имеют значение не только в традиционной войне.

"Это постоянный раздражитель безопасности. Любые разговоры о них вызывают публичные волны. В стратегии информационной войны Россия часто использует тему наличия или переброски вооружения. Это напоминает советскую стратегию рефлексивного контроля, когда говорили, что такая коммуникация поможет добиться определенных целей.

Кажется, поднимают старые темы, снова начинается дискуссия. Запугивание может вызвать озабоченность не только у немцев, оно может раздражать ту часть общества или политиков, которая "не хочет дразнить Россию". Тогда может начаться поиск диалога, примирения", – сказал Малюкявичюс. "Искандер" в этом случае используется как психологическое, а не прямое оружие.

"Наверное, можно сказать, что тема "Искандеров" в первую очередь направлена не на конкретные физические объекты, а больше на головы людей", – сказал Янелюнас.

"Представители Польши, Румынии, стран Балтии забыли, что "Искандеры" будут направлены на их города", - сказал еще в ноябре 2014 года российский генерал Юрий Николаевич Балуевский. А в апреле прошлого года он признал, что сейчас куда более важной является именно информационная война.

Поэтому, по мнению Малюкявичюса, в данной ситуации Литве можно немного отклониться от темы "Искандеров" и угрозы, не демонстрировать страх, а публично говорить об ответных действиях.

Он напомнил, что два года назад министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что размещение "Искандеров" в Калининграде на постоянной основе "вызовет озабоченность у Берлина и осложнит усилия обеспечения безопасности в Европе".

"Стоит ли снова удивляться и говорить о том же, или надо думать, говорить о том, что нам, союзникам, нужно, чтобы укрепить безопасность, как исключить риск. Надо говорить о мерах, которые снизят угрозу и обеспечат безопасность", – сказал Малюкявичюс.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис уже признал что сейчас надо думать, как ответить на размещение "Искандеров" на постоянной основе, если потребуется нейтрализовать эту угрозу. Малюкявичюс считает, что необязательно говорить публично обо всех деталях стратегии, но в обществе надо воспитывать устойчивость, люди должны различать реальные и вымышленные угрозы. Поэтому если россияне запугивают "Искандерами", лучше не боятся и спокойно понимать, что и с этой угрозой НАТО справится.

"Не говорить и игнорировать тему "Искандеров" было бы ошибкой, поскольку политически это может вызвать чувство незащищенности. Когда твой оппонент у границы говорит о своих мощностях для нападения, а ты это игнорируешь, это будет губительной стратегией, общество спросит: почему вы не реагируете?", – сказал аналитик.