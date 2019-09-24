"Я не хотел ни о чем заявлять, это произошло само собой перед камерами", – сказал консерватор.

"Если хотите, назову симптомы: иногда, если переутомляюсь, много нервничаю, бывает по два-три приступа в день. Во время такого приступа я должен остановиться, я не могу говорить, общаться, это длится несколько секунд. Это и произошло перед камерами, поэтому я переживаю", – сказал Масюлис журналистам.

"Можете называть это как хотите. Я могу рассказать о моих ощущениях: это ужасно, врачи диагноз не установили. Это какое-то редкое заболевание. Представьте, внезапный спазм сосудов, вы должны остановиться, сделать паузу. Я не теряю сознание, не падаю, но проходит дрожь, я должен остановиться, ничего не делать", – сказал депутат.

Он сказал, что это не мешает, ни жизни, ни работе, ни общению.

Он заверил, что это не психическое заболевание, но точный диагноз ему не известен.

"Не психическое заболевание, я не знаю, врачи обследовали, ничего установить не могли, не понимают, что это", – сказал депутат.