23 июня вечером свет горящих костров и венки из полевых цветов возвестили начало астрономического лета.
В Кернаве этот праздник по традиции отмечают с 60-ых годов прошлого столетия. Родоначальники этнокультурного движения восстановили традиции празднования Ивана Купалы в Литве в 1967 году. И с тех пор праздник отмечают в Кернаве ежегодно.
В древности это был духовно-религиозный праздник. Однако это это не мешает жителям Кернаве и гостям города веселиться. Как и ежегодно на праздник собралось немало фольклорных коллективов и исполнителей: Medgrinda, Savingė, Vingiorykštė, Gojus (Ширвинтос), Pajauta (Паневежис), Šakija (Шакяй), Laukupa (Вилкавишкис), Kūlgrinda, Vilnelė, Raskila (Вильнюс) и традиционная капелла Sutaras, Bičiuliai (Вильнюс) и музыканты Рирвинтского края.
Постоянные участники праздника приезжают в Кернаве в национальных костюмах. Праздник начался 23 июня после обеда, а в центре города проходила ярмарка.
Вечером собравшиеся водили хоровод и проводили традиционные обряды у подножия Замковой горы, ворожили. За полтора часа до полуночи зажгли огонь на жертвеннике, а позже - большой праздничный костер.
После полуночи состоялось традиционное плетение венков, а в 4.30 ч. оставшиеся на празднике встречали восход солнца. После Ивана Купалы дни становятся короче, а ночи - длиннее.
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