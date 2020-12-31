Массовая проверка автомобилей начнется с 13 ч. и будет длиться до 21 ч. 3 января. На блокпостах будет работать полиция, пограничники, стрелки, военная полиция, сотрудники Службы общественной безопасности и Службы расследования финансовых преступлений.
Подробно об ограничениях в новогодние праздники в четверг на пресс-конференции расскажут глава МВД Агне Билотайте, генкомиссар Ренатас Пожела и глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас.
Напомним, что правительство Литвы с 16 декабря по 3 января включительно ограничило перемещение между муниципалитетами. Передвижение разрешается только по важной причине, в выходные и в праздники устанавливают блокпосты.
С 16 декабря через блокпосты не пропустили 31 000 автомобилей, из них почти 16 500 - в рождественские выходные.
Полиция призывает жителей везти с собой необходимые документы, разрешающие перемещение. Люди могут ехать на похороны, по работе или к врачу. В одном автомобиле могут ехать два человека или люди, ведущие одно домашнее хозяйство.
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