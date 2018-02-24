Перед сильным похолоданием в субботу ночью немного "потеплело", местами прошел небольшой снег, однако с воскресенья с каждым днем будет становиться все холоднее, осадков будет меньше.
© S.Paltanavičiaus nuotr.

В субботу ночью местами будет облачно, и это спасет от сильного мороза. Утром в тех местах, где облака рассеются, температура опустится до –20 градусов и больше. Днем ожидаются прояснения, ожидается порывистый северо-восточный ветер, который еще больше снизит ощущаемую температуру. Ощущаемая температура составит –17–14 градусов. В Вильнюсе ночью –16, днем около –10 градусов. В Каунасе небольшой снег, ночью будет –13, днем –9 градусов. В Шяуляй ночью также пройдет небольшой снег, будет –15, днем –10. На взморье переменная облачность. Ночью –12, днем до –8 градусов.

В воскресенье мороз усилится, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью –21–17 градусов, местами еще меньше. Только на взморье будет теплее. В Вильнюсе ожидаются прояснения. Ночью будет –19, днем –13 градусов. В Каунасе ночью будет облачно, около –15, утром –17 градусов. Днем до –11 градусов. В Шяуляй ожидается небольшая облачность. Ночью –18, днем –11 градусов. На взморье небольшой снег и переменная облачность. Ночью –13, днем –7 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели, в первые дни февраля будет еще холоднее. По нынешним данным, особенно холодными будут ночи во вторник и в среду, температура снизится до –26 градусов, а на рассвете и еще ниже. Ощущаемая температура будет –30 градусов. Со вторника усилится ветер, поэтому будет особенно холодно. Во второй половине недели, мороз немного отступит, чаще будет идти снег.

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