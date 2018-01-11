"Такое решение побудило заявление Эдминдаса Якилайтиса о том, что он думает об участии в конкурсе. Я его понимаю – это действия, продиктованное защитной позицией. С другой стороны, он неоднократно заявлял, что его самая любимая работа - работа журналиста. Поэтому, чтобы Эдмундас и в будущем мог заниматься любимым делом и не занимался административными хлопотами, я решил возложить на себя тяжкое и широкое бремя Аудрюса Сяурусявичюса", – сказал Валинскас.
Нарастающее напряжение, по его словам, никому не принесет пользы, и прибавил: "Чтобы Рамунас Карбаускис мог дальше работать в парламенте, а Якилайтис – в центре внимания, я согласен перенять эту должность. И хотя я уже не буду одним из трех, а только одним из 15, но все это ради согласия и покоя".
В сообщении сказано, что такая должность не была бы новой для Валинскаса – он работал директором программ на первых коммерческих литовских телеканалах, на LitPoliint, а также был первым заместителем гендиректора Baltijos TV.
О намерении принять участие в конкурсе на должность главы ЛРТ заявил и журналист Андрюс Тапинас.
DELFI напоминает, что в последнее время правящие оказывают на Якилайтиса сильное давление. В среду Якилайтис заявил, что намерен участвовать в конкурсе на пост главы ЛРТ.
Беспрецедентные в истории Литвы нападки на ЛРТ и явное преследование меня и моих коллег за критику власти заставили меня серьезно рассмотреть возможность стать кандидатом на пост генерального директора ЛРТ", – объявил в фейсбуке Якилайтис.
Окончательное решение он намерен принять в ближайшее время, когда объявят конкурс на этот пост.
Американские бомбардировщики поднимутся в небо над Литвой (69)
На этой неделе на полигоне в литовской Казлу-Руде...
На пост главы ЛРТ намерен претендовать Валинскас (1)
Арунас Валинскас , который сейчас отдыхает за границей...
Эстонцы работают меньше, но зарабатывают больше жителей Литвы (15)
Мы считаем себя очень трудолюбивыми людьми. Однако...
За год численность населения Литвы сократилась почти на 38 000 человек (106)
За год численность населения Литвы сократилась на 37,8...
В Литве дислоцировано почти 300 французских военных (17)
В Литве дислоцировано почти 300 французских военных,...
TOP новостей
Эстонцы работают меньше, но зарабатывают больше жителей Литвы (15)
Мы считаем себя очень трудолюбивыми людьми. Однако...
За год численность населения Литвы сократилась почти на 38 000 человек (106)
За год численность населения Литвы сократилась на 37,8...
Президент Литвы: надо найти способ вернуть эмигрантов (40)
11 января в президентском дворце наградили участников...
Торговцы: состав продуктов зависит от того, на какой фабрике их произвели (2)
Состав одних и тех же товаров, которые продают в Литве и...
Угроза шпионажа или охота на ведьм: расширяют круг лиц, которых проверяет госбезопасность (37)
Глав профсоюзов части стратегических компаний должны...