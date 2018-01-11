"Такое решение побудило заявление Эдминдаса Якилайтиса о том, что он думает об участии в конкурсе. Я его понимаю – это действия, продиктованное защитной позицией. С другой стороны, он неоднократно заявлял, что его самая любимая работа - работа журналиста. Поэтому, чтобы Эдмундас и в будущем мог заниматься любимым делом и не занимался административными хлопотами, я решил возложить на себя тяжкое и широкое бремя Аудрюса Сяурусявичюса", – сказал Валинскас.

Нарастающее напряжение, по его словам, никому не принесет пользы, и прибавил: "Чтобы Рамунас Карбаускис мог дальше работать в парламенте, а Якилайтис – в центре внимания, я согласен перенять эту должность. И хотя я уже не буду одним из трех, а только одним из 15, но все это ради согласия и покоя".

В сообщении сказано, что такая должность не была бы новой для Валинскаса – он работал директором программ на первых коммерческих литовских телеканалах, на LitPoliint, а также был первым заместителем гендиректора Baltijos TV.

О намерении принять участие в конкурсе на должность главы ЛРТ заявил и журналист Андрюс Тапинас.

DELFI напоминает, что в последнее время правящие оказывают на Якилайтиса сильное давление. В среду Якилайтис заявил, что намерен участвовать в конкурсе на пост главы ЛРТ.

Беспрецедентные в истории Литвы нападки на ЛРТ и явное преследование меня и моих коллег за критику власти заставили меня серьезно рассмотреть возможность стать кандидатом на пост генерального директора ЛРТ", – объявил в фейсбуке Якилайтис.

Окончательное решение он намерен принять в ближайшее время, когда объявят конкурс на этот пост.