На пороге осенние заморозки: с каждым днем будет становиться все холоднее

Благодаря этому можно будет полюбоваться яркими осенними красками. Небольшой дождь возможен на востоке страны и местами на севере. Будет достаточно холодно – всего 6-9, местами на юго-западе 10 градусов тепла.
В ночь на воскресенье будет ясно, поэтому температура опустится. Утром на поверхности почвы ожидаются заморозки от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На поверхности почвы местами будет до 8 градусов мороза.
Только на Куршской косе 3-5 градусов тепла. Местами ожидаются туманы, а в низких и сырых местах - гололед. Днем местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.
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