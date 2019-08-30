Лето в этом году подарило много приятных моментов - у моря, рядом с озерами, на курортах за границей. Несмотря на то, что дни стоят солнечные и теплые, природа неумолима – на пороге осень. Тоже ждут интересные открытия, но уже совсем другие.
Žengiame į rudenį: prisiminkime gražiausias vasaros akimirkas
© Miglės Trainienės nuotr.

Ничто не заменит долгие летние дни, летнюю зелень, искрящиеся на солнце дюны, синеву водоемов, пестреющие луга и поля, завораживающие закаты. В другое время года не увидишь и столько животных и птиц.

Общество

Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги увеличат, но не до 70 евро

Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги...

Женщину поразили цены на школьные рюкзаки: пришлось вести дочь к другой полке (1)

Большая часть участников опроса в Литве убеждена, что...

В Вильнюсе начинаются Дни столицы (3)

В Вильнюсе в пятницу начинается самый большой...

"Самые влиятельные в Литве 2019": спортсмены (1)

И элита и общество единогласно оценили самых...

В Литве по-прежнему будет по-летнему тепло (1)

В пятницу днем над Литвой пройдет атмосферный фронт,...

TOP новостей

Женщину поразили цены на школьные рюкзаки: пришлось вести дочь к другой полке (1)

Большая часть участников опроса в Литве убеждена, что...

Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги увеличат, но не до 70 евро

Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги...

Вильнюс отметит дни города, будет ограничено движение транспорта (1)

30 августа начинается самый большой праздник Вильнюса...

В Вильнюсе начинаются Дни столицы (3)

В Вильнюсе в пятницу начинается самый большой...

В Литве популярность наращивают столовые и совсем не из-за низких цен (13)

В Литве столовые самообслуживания переживают...