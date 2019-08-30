На пороге осень: давайте вспомним самые приятные летние моменты

Лето в этом году подарило много приятных моментов - у моря, рядом с озерами, на курортах за границей. Несмотря на то, что дни стоят солнечные и теплые, природа неумолима – на пороге осень. Тоже ждут интересные открытия, но уже совсем другие.