По крайней мере об этом упоминается в усовершенствованном правительством проекте закона, который вскоре должен рассмотреть парламент.

Согласно проекту субсидии будут выделяться семьям, в которых хотя бы одному из супругов меньше 35 лет, а также матерям-одиночкам или одиноким отцам не старше 35 лет, воспитывающим 1 и более детей. Независимо от доходов семьи, бездетным семьям будут выделять на приобретение жилья субсидию в размере 15% от стоимости жилья, семьям, в которых есть 1 ребенок – 20%, 2 детей – 25%, 3 и больше детей – 30% от стоимости жилья.

Субсидию будут считать от максимальной суммы 87 000 евро (даже если семья намерена приобрести более дорогое жилье).

Кроме того, не больше 15% суммы кредита может быть использовано на покупку земли.

Правда, помощь будет выделена только в том случае, если жилье находится в местностях и городах, в которых нормативная стоимость 1 кв. м жилья на 60% ниже самой высокой стоимости на 1 кв. м жилья, зафиксированной в регистре недвижимости по данным на 1 января каждого нового года.

Иными словами говоря, субсидии на жилье в Вильнюсе, Друскининкай, Каунасе, Клайпеде, Неринге, Шяуляй, Тракай и Григишкес получить не получится.

Приобретенное за субсидии жилье семья должна сохранить в течение 10 лет. Если его продадут раньше этого срока, то придется вернуть деньги государству.

Как упоминалось, субсидии полагаются только на приобретение первого жилья, если у кого-то из супругов в Литве или за границей есть недвижимость, то на субсидию они могут не рассчитывать.

По данным Соцмина, в 2018 году для осуществления этого закона выделят 2 млн. евро, из них 1,996 млн. евро пойдет на субсидии для 135 семьям. В 2019 г. планируют выделить уже 8,76 млн. евро и поддержать 590 молодых семей, а в 2020 г. – 8,15 млн. евро для 548 семей.

Всего в Литве 100 000 молодых семей, это значит, что в течение 3 лет субсидии получит всего 1% таких семей. Правда, если это оправдает себя, то инициаторы обещают увеличить суммы.

Вице-министр социальной защиты и труда Эйтвидас Бингялис сказал DELFI, что такая помощь 1% семей не обязательно остановит эмиграцию. Но он заметил, что необязательно все молодые семьи обратятся за субсидиями на покупку жилья. Он также заметил, что только этого для оживления регионов - мало. Надо также заботиться о создании рабочих мест, развитии инфраструктуры.

Бингялис обещал, что когда закон вступит в силу, достаточно будет зарегистрироваться на сайте www.spis.lt. После этого можно будет обращаться в банк, он уже будет знать, что семья получит госпомощь.

Представитель Национального объединения активных мам Раса Жемайте положительно оценила эту инициативу власти, но заметила, что пока рано гадать, как ее осуществят и как она будет действовать.

Она заметила, что мало поощрять поселение людей в регионах, надо думать, что будет дальше - будет ли у людей так работа, возможность сочетать семью с работой.

По ее прогнозам, когда закон вступит в силу, люди начнут искать в нем лазейки. Жемайте заметила, что сейчас уже видно, что субсидию в 15% может получить только семья, заключившая брак. Кроме того, может возникнуть и вопрос, связанный с тем, в каких районах можно будет купить жилье с использованием субсидии.

"К примеру, Вильнюс ли Авиженяй? В 20 км от Вильнюса - это регион, или еще Вильнюс? Что из того, если выдадут субсидии на покупку жилья, а люди все равно будут ездить в Вильнюс? С другой стороны, если будут населены регионы, государству нужно вкладывать в инфраструктуру. Будут ли на это деньги в бюджете?" – вопрошала Жемайте.