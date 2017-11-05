"Этот мост был построен в 1964 году и сразу после этого был испытан. Сейчас ему более 50 лет, поэтому важно установить, сколько лет он сможет еще стоять. Насколько нам известно, интенсивность движения в Литве на этой дороге наибольшая, поэтому возникают сомнения по поводу состояния моста", - говорит глава отдела исследований мостов автотранспортного института Лаймонас Каушаускас.
Он добавил, что если будут установлены нарушения, то ожидают сварочные работы.
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