В воскресенье на скоростном шоссе А1 у Каунаса тестировали мост у Клебонишкес. Здесь проходили проверочные испытания, чтобы установить состояние строительных конструкций и их долговечности.
Kleboniškio tilto bandymas
© Mantas Jokubauskas

"Этот мост был построен в 1964 году и сразу после этого был испытан. Сейчас ему более 50 лет, поэтому важно установить, сколько лет он сможет еще стоять. Насколько нам известно, интенсивность движения в Литве на этой дороге наибольшая, поэтому возникают сомнения по поводу состояния моста", - говорит глава отдела исследований мостов автотранспортного института Лаймонас Каушаускас.

Он добавил, что если будут установлены нарушения, то ожидают сварочные работы.

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