На побережье Литвы – впечатляющие десантные операции союзников: это не рядовые учения

Ещё не завершились традиционные учения BALTOPS, которые уже в 47-й раз проводились в Балтийском море с десантной операцией на пляже Немирсета, как уже ожидается прибытие ещё большего числа союзников: международные учения "BALTIC PROTECTOR" ("Защитник Балтики"), которые в регионе Балтийского моря начались 24 мая и продлятся до 8 июля, названы так не случайно.

Символики в учениях, в которых примут участие около 3000 солдат, моряков и морских пехотинцев с 17-ти кораблей Объединённых экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании, не меньше, чем реальной пользы. В качестве основных целей указываются такие факторы, как улучшение взаимодействия, шлифовка тактических действий на море, высадки амфибий, логистических операций.

Но такие формулировки могут быть применены к любым крупным учениям, которых немало было в последние годы на территории Литвы и региона Балтийского моря в целом: тренировки, и снова тренировки, извлечение уроков с ошибок, способность реагировать на действия потенциального противника, совершенствование своих собственных процедур – такими терминами можно описать любые международные военные учения.

Уникальность "Защитника Балтики" заключается в координации отважившихся защищать специфический регион союзников и в детали цепи командования, одна из которых – чётко видимый спустя сто лет на Балтийском море флаг "Union Jack" - стяг Королевского флота.

Весть потенциальным противникам: даже не пытайтесь

Сама модель ОЭС была официально создана ещё в 2014 г. на саммите НАТО. Именно тогда были созданы Объединённые экспедиционные силы (англ. UK-led Joint Expeditionary Force -JEF) во главе с Соединённым Королевством. Операционной мощности они достигли в июне 2018 г., т.е. формально уже могли быть использованы, но первым серьёзным испытанием для этих сил стали международные учения "BALTIC PROTECTOR".

И хотя военная роль Соединённого Королевства в регионе Балтийского моря не нова, это первая такая амбициозная заявка на демонстрацию здесь своей силы спустя много-много лет.

"Объединённые экспедиционные силы - это ещё один инструмент по сдерживанию и обороне, который не только способствует укреплению безопасности как Литвы, так и региона Балтийского моря в целом, но и помогает поддерживать тесное сотрудничество с союзниками, а учения "BALTIC PROTECTOR" демонстрируют способность этих многонациональных сил быстрого реагирования обеспечивать безопасность в Балтийском регионе", - отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

© Lietuvos kariuomenės/ Gr. A. Čemerkos nuotr.

Меморандум о взаимопонимании подтвердил, что высокие показатели готовности этих 10 тыс. военнослужащих Сил быстрого реагирования позволяют использовать их в любое время для реагирования на кризисные ситуации внутри и за пределами Европы.

К ним, помимо Великобритании, относятся воинские подразделения Дании, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Другими словами, Соединённое Королевство, если и выйдет из Европейского союза вследствие "Brexit", обеспечило свою роль (а также защиту своих национальных интересов) в новом формате безопасности. И не где-нибудь, а именно там, где британцы исторически особенно сильны - в экспедиционных и десантных операциях.

"Это серьёзные учения, мощная демонстрация единства ОЭС и 9 стран из этих сил демонстрируют солидарность. Мы собрали вместе те страны, которые единодушно видят вызовы безопасности в регионе, и стремимся показать, что есть и другие инструменты, а не только НАТО, которая на протяжении последних семи десятилетий была и является самым сильным альянсом, гарантом европейской безопасности.

Прохождение Балтийского моря туда и обратно не успокоит наших друзей в регионе, и не даст понять потенциальным авантюристам и оппортунистам, что наша безопасность имеет основополагающее значение и что в этом регионе нет никаких шансов угрожать нашим друзьям или ограничивать свободу передвижения в Балтийском море.

По этой причине учения разделены на несколько этапов и займут более месяца - если вы хотите продемонстрировать своё влияние и обеспечить видимость, это займёт время", - сказал командующий ОЭС генерал-майор Руперт Джонс.

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Символики немало и здесь – опытный, не лезущий за словом в карман, офицер, сын легендарного полковника Хербетта Джонса, награждённого Крестом Виктории за выдающуюся отвагу и убитого во время войны на Фолклендских островах в мае 1982 г., когда в одном из важнейших сражений с аргентинцами он лично возглавил 2-й батальон. Сам бой и высадка десантных амфибий, несмотря на потери, для британцев были успешными и подтвердили способность страны проводить операции такого размера и сложности в тысячах километров от побережья Великобритании.

Тогда, в 1982 году, как и сейчас, было много тех, кто говорил об упадке мощи Соединённого Королевства, некогда самой могущественной империи в мире.

Например, оккупировавшая Фолклендские острова и управлявшая Аргентиной военная хунта не ожидала, что британцы смогут отреагировать военной силой и посмеет отбить острова, но заставившие скептиков замолчать британцы смогли сконцентрироваться и молниеносно бросить всё, что у них было – сформировали группу объединённых экспедиционных сил и, даже сильно рискуя, за несколько недель отбили свою территорию.

"Есть такие, кто говорит, будто определённые силы или операции устарели. Например, танк. Говорят, понятно, что он устарел. Авианосцы, десантные или операции на амфибиях устарели. Однако доказательства свидетельствуют об обратном. Конечно, некоторые устарели, и угрозы изменились, но мы в силах дать ответ.

Конфликт - это всегда столкновение воли и компетенций. Да, наши потенциальные противники обладают силами и навыками, но наша задача - отразить такие вызовы.

Мы можем сделать это, будучи едины – в этом наша главная сила, мы убеждены, что, если бы нам пришлось сражаться с противником, то мы были бы абсолютно способны на это.

Если бы, не дай Бог, возникла конфликтная ситуация и ОЭС отправились бы сражаться, то я, как лидер, возглавляемым мною мужчинам и женщинам сказал бы, что они подготовлены лучше, они действуют сообща, и в этом наша сила", - отметил генерал-майор Р.Джонс.

Отправка такого сообщения может показаться обычной попыткой дипломатично уйти от вопроса. Но это также и тактический выбор - отправка одного сообщения, не раскрывая всех своих карт.

"От Дании до Литвы, от Швеции до Эстонии "BALTIC PROTECTOR"" не оставит у потенциальных противников никаких сомнений в нашей коллективной решимости обороняться. Эти силы являются краеугольным камнем европейской безопасности, силой друзей, которая дополняет существующие структуры и демонстрирует, что вместе мы сильнее", - сказал в начале учений министр Вооружённых сил Великобритании Марк Ланкастер.

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Он не только непосредственно подчиняется и подотчётен министру обороны страны, но и лучше разбирается в современных военных делах. Полковник М.Ланкастер был назначен заместителем командира 77-й бригады, называемой британцами "армией Facebook".

Специализацией этой бригады являются кибервойны, борьба с террористической пропагандой в Интернете, психологические операции, работа в социальных сетях, так что усердная рассылка сообщений "потенциальным противникам" - не случайность.

"С 1990-х годов стратегическое географическое положение Балтийского моря радикально изменилось от "советского озера" до пространства состязания между НАТО и Россией. Шесть из девяти стран региона Балтийского моря входят в НАТО, которая в Литве, Латвии, Эстонии и Польше с 2017 г. разместила дополнительные силы.

Соединённое Королевство вместе со своими существующими обязательствами и силами, предназначенными для проведения учений летом 2019 г., увеличило своё участие в регионе до 3000 человек", - подчеркнул Ричард Рив, руководитель программы безопасности Оксфордской исследовательской группы (Oxford research group).

Тот факт, что Россия своими военными учениями всё ещё пытается продемонстрировать, будто контроль над Балтийским морем в значительной степени зависит от милости Кремля, это не производит большого впечатления на британцев.

Коммандос в Немирсете высаживаются ночью

Командование учениями будет проводиться с десантного корабля "HMS Albion" Королевского флота. Пока новейший британский авианосец "HMS Queen Elizabeth" всё ещё проходит интенсивные испытания, роль флагманского корабля выполняет "HMS Albion".

Он уже принимал участие в учениях в Балтийском море, но на этот раз международные учения "BALTIC PROTECTOR" являются исключительно британским проектом, и выступления в Балтийском море могущего нести несколько сотен морских пехотинцев "HMS Albion" с техникой и вертолётами являются важным доказательством британских амбиций.

Литва является наиболее важным регионом для действий сил ОЭС в Балтийском море, хотя теоретически такие силы могут быть переброшены в любую точку мира. Сейм дал мандат Вооружённым силам Литвы на участие в операциях ОЭС, поэтому при наличии политического решения существует и правовая основа для отправки в кратчайшие сроки наших военнослужащих, как только это потребуется для управления кризисом.

С начала 2016 г. в оперативном штабе ОЭС на северо-западе Великобритании служит литовский офицер. Литва в эти силы выделяет подразделение размером с роту, которое действует в составе боевой группы Вооружённых сил Дании, а также медработников, приписанных к военно-полевому госпиталю Великобритании.

В соответствии с предоставленным Сеймом мандатом в этом году в деятельности ОЭС могут участвовать до 190 военнослужащих и гражданских лиц.

Учения по "крещению" ОЭС состоят из 3 этапов - один из них уже закончился неподалёку от побережья Дании, а другой в качестве неотъемлемой части ежегодных учений BALTOPS, проводимых в этом году под руководством США, начался 9 июня.

Последние учения проходят почти одновременно, и они еще больше – в них участвуют около 12 тыс. военнослужащих, морских пехотинцев и моряки, около 50 кораблей из 18 стран.

BALTOPS возглавляет возрождённый в прошлом году американский 2-й флот, в зону ответственности которого входит и Балтийское море.

Командующий этим флотом вице-адмирал США Эндрю Льюис DELFI заверил, что BALTOPS является практическим испытанием для 2-го флота США.

"На этот раз BALTOPS мы проводим несколько по-иному: это совместные учения амфибий с участием 18 государств, сформированы отдельные группы, кроме того, у нас есть новые силы. В учениях задействован испанский авианосец "Harrier" - это что-то новое. Военно-воздушные силы Литвы практикуют маневры по посадке и взлёту вертолетов на наших кораблях - это тоже уникально.

Мы хотим не только показать, но и на практике испытать возможности действия в регионе Балтийского моря - само море не большое, но здесь идёт интенсивное движение гражданских судов, неглубокая точка отлива, а это означает воздействие на сонарные операции, так что в операциях по разминированию мы применяем кое-какие новинки, и хотя погода на самом море не такая приятная, как мы привыкли на юге, именно поэтому она очень полезна для амфибийных учений", - сказал DELFI вице-адмирал.

Он признал, что даже американцы - последние полвека являющиеся экспертами по десантным амфибийным операциям, какое-то время не тренировались, особенно в условиях амфибийных операций очень высокой интенсивности, и особенно против равнозначных конкурентов с мощными противокорабельными и другими средствами.

© Lietuvos kariuomenės/ Rūtos Šaltmerytės nuotr.

"Эта среда и сотрудничество с литовцами позволяют нам научиться чему-то новому или вспомнить забытое. Я считаю, что наша сила - в интеграции различных сил: гармоничная и успешная работа 50-ти и более судов зависит от согласованной работы, а 50 кораблей - это особенная вместимость", - сказал вице-адмирал А.Льюис.

Однако, если учения BALTOPS являются более традиционными как в символическом, так и в практическом значении, но которые не лишены зрелищности, особенно во время показательной высадки, то британцы в организуемых ими учениях стараются не только на камере показать, но и испытать на практике концепцию классических амфибийных операций.

Третий и наиболее заметный этап "BALTIC PROTECTOR" начнётся 26 июня, и во время этой части учений в Литве, Латвии и Эстонии будут проводиться десантные операции. В Литве морские пехотинцы традиционно высадятся на используемом военнослужащими пляже Немирсета, а впоследствии переместятся на полигон Кайряй.

Правда, высадки с моря предусмотрены ночью – это уникальный случай в истории современной Литвы. Кроме того, и здесь нет недостатка в символах, так как британские морские коммандос отметят 79-ю годовщину их основания и первого рейда.

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Подразделения коммандос – это батальоны специально отобранных и подготовленных для внезапных рейдов и аналогичных диверсионных операций войска, созданные в июне 1940 года, в самые мрачные для Британии дни Второй мировой войне, когда поражение казалось почти неизбежным, однако британцы решили не только защищаться, но и наносить удары по противнику на оккупированных территориях.

Слово "коммандос" используется до сих пор в качестве описания сил специальных операций, проводящих рейды.

Британские морские пехотинцы будут тренироваться вместе с подразделениями передовых сил НАТО в странах Балтии, а также с частями подразделений мотострелковой бригады "Zemaitija" и добровольческими силами Литвы.

Могут реагировать быстрее, чем НАТО

Такой сценарий предназначен не только для улучшения взаимодействия между различными подразделениями, но также для усиления обмена символическими сообщениями. По словам посла Великобритании в Литве Клэр Лоуренс, ОЭС призваны "работать вместе с НАТО, вносить свой вклад в боевые группы НАТО, но могут также действовать до того, как в НАТО будет достигнут консенсус по действиям".

Такая формулировка может означать, что в дополнение к отдельным двусторонним договорам с США, формальным и неформальным обещаниям Вашингтона по защите Литвы и других стран Балтии, независимо от принятых НАТО решений или в случае продолжительности принятия решений перед лицом кризиса, в дополнение к уже развёрнутому в Литве возглавляемому Германией многонациональному батальону НАТО третьей силой по отражению и реагированию в случае кризиса становятся именно международные силы под руководством Великобритании.

Правда, генерал-майор Р.Джонс отметил, что для ОЭС, как и для любой другой структуры или организации, действующей в другой стране на основании соглашений между сторонами, важен голос принимающих решения лиц - политиков. Но если для принятия решения в НАТО необходимы голоса 29 стран, то для ОЭС достаточно 9.

© J. eil. E. Čebatorienės ir j. eil. R. Šaltmerytės nuotr

"Я могу держать пари, что именно здесь, в Литве, угрозу можно осознавать более реалистично, чем где-либо ещё на Западе. ОЭС - более гибкие, из образует меньше стран, которые думают одинаково, я бы сказал, группа друзей. ОЭС могут работать в одиночку или с американцами, но сейчас самое главное - показать нашу видимость в Балтийском море", - подчеркнул генерал-майор Р.Джонс.

Приписанные к ОЭС разведывательные подразделения могут начать работать в условиях только-только начинающего назревать кризиса, и элемент штаба может быть активирован в течение 24 часов с момента получения приказа. Но для формирования самих ОЭС, особенно боевой группы кораблей, и её отправки в район операции, может потребоваться больше времени, однако во время Фолклендской войны британцам удалось сформировать острие ударной группы в течение 48 часов.

Тот факт, что британцы и после "Brexit", т.е. после выхода из ЕС, принимают на себя обязательства по региону Балтийского моря, означает, что амбиции и стремление Лондона защищать британские национальные интересы важны, а британское лидерство и регион Балтийского моря является частью этих интересов.

© Lietuvos kariuomenės/ Rūtos Šaltmerytės nuotr.

Кроме того, не только Соединённое Королевство нуждается в союзниках в Европе, но и европейцам необходим британский военный опыт, не говоря уже о возможностях. Согласно отчёту Мюнхенской конференции по безопасности 2019 г., Великобритании по-прежнему в Сообществе принадлежит 44% мощностей тяжёлых транспортных самолётов, 17% понтонных мостов, 18% фрегатов.

С другой стороны, также важно, что англичане сумели привлечь в ОЭС не входящие в НАТО страны - Финляндию и Швецию. Последняя, особенно принадлежащий ей остров Готланд, является одним из наиболее важных стратегических факторов в контексте обороноспособности стран Балтии. Контроль за островов Готланд, безопасность и поведение Швеции в случае кризиса может облегчить или усложнить оборону стран Балтии.

Символическое возвращение англичан - через столетие

Международные учения под руководством Великобритании в Балтийском море уже сейчас называют одним из важнейших испытаний экспедиционных сил, которые Соединённое Королевство первоначально создавало исключительно для себя. С другой стороны, появление Королевского флота в Балтийском море можно считать ещё одним символическим совпадением, поскольку он пытается защитить свои интересы от угрозы с Востока.

Дело в том, что как раз сто лет назад, после Первой мировой войны, англичане так же направляли свои флоты в Балтийское море для защиты своих коммерческих и других стратегических интересов в этих водах.

Британские интересы совпали с чаяниями независимости Латвии и Эстонии - Королевский флот напрямую поддерживал латышей и эстонцев не только оружием, боеприпасами, но и залпами тяжёлых корабельных пушек, которые били по большевикам.

"Я буду бить по большевикам столько, сколько позволят мои орудия", - обещал эстонцам и латышам контр-адмирал Эдвин Александер-Синклер в декабре 1918 г., а сменивший его контр-адмирал Вальтер Коуэн отличился так, что не только получил от эстонцев награды - они в 2007 г. приобретённому в Великобритании минному тральщику дали имя "Адмирал Коуэн". Так что историческая связь между англичанами и эстонцами действительно особенная.

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Во время войны за независимость Эстонии англичане захватили два большевистских корабля и передали их эстонцам. Позже эстонцы продали эти корабли Перу. Литовцам повезло меньше - в то время у Литвы почти не было выхода к морю.

"Литва была отделена от моря Клайпедским краем, флоту плавать по Нямунасу было бы сложно", - сказал в шутку исследователь истории Литвы межвоенного периода, автор нескольких книг, относящихся к этому времени, историк Гядиминас Куликаускас.

Правда, он также отметил ещё одну причину более холодного отношения Британии к Литве - тогда литовское государство из Лондона рассматривалось как новое и неясное образование, было неизвестно выживет ли оно (возможно, окажется под рукой Польши), и которое находилось в зоне влияния большого противника Британии в войне - Германии.

С этим согласился другой военный историк - профессор Валдас Ракутис.

"Возможно, нам оказали немного меньшую поддержку, потому что британцы с подозрением относились к дружбе литовцев с немцами. Но когда это в июле 1919 г. закончилось, стали относиться дружелюбно.

Когда мы с немцами поссорились, англичане стали самыми большими нашими друзьями. Правда, они поступали как всегда - не из любви, а ради своих собственных интересов, особенно - торговли", - сказал DELFI В.Ракутис.

Он упомянул, что уже осенью 1919 г. британцы начали поддерживать литовцев политически, в противовес французам, которые поддерживали поляков.

И хотя во время войны англичане были с французами союзниками, они не хотели допустить, чтобы Франция в регионе набрала силу, особенно поддерживаемая ею Польша, и не желали, в частности, позволить разрушающим Российскую империю большевистским силам распространиться на Запад.

Однако коммунистические большевистские настроения в конце 1918-го и начале 1919-го, а летом даже проникли и в порты уставшей от войны Британии.

Здесь профсоюзы имели большое влияние на рабочих, которые отказывались грузить оружие, боеприпасы и разную технику для белогвардейцев, сражавшихся в России с большевиками в гражданской войне.

Вначале из-за этого застряла и помощь американских литовцев Литве, которая боролась за свою независимость. Американские литовцы обещали прислать бригаду в 6 тыс. солдат, оружие и боеприпасы для Литвы, но эту поддержку задержали размахивающие красными флагами и призывающие к мировой революции бастующие в британских портах рабочие.

Поэтому парадоксально, что спустя столетие на защиту независимости стран Балтии от угрозы с Востока, так или иначе, англичане и немцы, тогда смотревшие друг на друга с недоверием, снова встретились в одном пространстве. Правда, на этот раз недоверчивости намного меньше.

Несмотря на то, что в странах Балтии часто косо смотрят на отношения Берлина и Москвы, особенно в связи с газопроводом "Северный поток", в свете будущих санкций и роли американцев в Европе, в Литве дислоцирован именно батальон НАТО под руководством Германии.

Свои сухопутные и воздушные силы в странах Балтии постоянно направляют Франция и Великобритания. Вертолёты последней страны во время учений BALTOPS оказывали поддержку испанским морякам, хотя обе страны до сих пор никак не договорятся относительно принадлежности Гибралтара.

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"Это показывает нас, что мы дорожим дружбой и общей историей. Нас, страны ОЭС, объединяет общее географическое положение и общее понимание угроз в регионе. Внимание Великобритании к европейской безопасности остаётся неизменным и сильным, как всегда.

Есть много интересных разговоров о "Brexit", о выходе Великобритании, но с точки зрения безопасности моя страна имеет обязательства перед НАТО, о чём свидетельствует и тот факт, что мы откликнулись на просьбу о развёртывании наших сил в странах Балтии - мы развернули наши войска в Эстонии и возглавили многосторонний батальон, также дислоцировали истребители, в Литву на учения мы направили роту, а сейчас ОЭС демонстрирует свои обязательства по безопасности этого региона", - сказал генерал-майор Р.Джонс.