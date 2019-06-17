В ходе операции силы НАТО и стран-партнеров отрабатывали высадку морского десанта в прибрежной зоне, сообщило министерство обороны Литвы.
В операции приняли участие морские пехотинцы из Соединенного Королевства, США и Португалии, а также Польши, десантные суда США Gniezno и USS Fort Mchenry, авиационную поддержку осуществляли испанские самолеты AV-8B, британские и американские вертолеты Merlin, Sea King и Black Hawk. Суда ВМС Литвы Selis, Aukstaitis и спасательное судно Sakiai, которые во время операции осуществляли функции охраны района.
В целом в проходящих с 9 по 21 июня учениях в регионе Балтийского моря участвуют более 8 тыс. представителей различных военных сил, 50 военных судов и 40 воздушных судов из 16 стран НАТО и двух стран-партнеров блока.
BALTOPS – ежегодные морские учения, проходящие под руководством США. Основная их цель – укрепить мощности, которые требуются при ответе на кризисные ситуации и для координации стабильности региона, поощрения мира и безопасности в регионе Балтийского моря.
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