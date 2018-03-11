"На этой площади мы собираемся в праздники – как дома, как в кругу семьи. Под звуки гимна мы вместе будем смотреть на поднимающиеся флаги, в одном направлении. Это направление всегда верное", – сказал на церемонии спикер парламента Викторас Пранцкетис.

"Между нами, людьми, могут быть разногласия, однако государство сохранится, сохранится и один флаг, он для всех нас является символом Литвы. Триколор символизирует и демократию, республику и свободу – он изображен в цветах солнца, полей и крови", – сказал глава парламента.

В полдень на площади Независимости в Вильнюсе подняли флаги трех стран Балтии. После церемонии состоялось шествие на проспекте Гедиминаса. Затем в Кафедральном соборе состоится праздничная служба.

Во второй половине дня в столице состоится шествие националистов, оно в этом году посвящено сохранению литовского языка и Погоне (Витису).

11 марта 1990 года Верховный совет-Восстановительный сейм Литвы объявил о восстановлении независимости Литвы. За такое решение проголосовали 124 депутата, еще 6 - воздержались.