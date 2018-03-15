15 марта у здания парламента Литвы состоится акция протеста "Мы обвиняем!". В нем намерены принять участие и лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис и лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.
Gabrielius Landsbergis ir Ramūnas Karbauskis
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Эту информацию подтвердили DELFI.

"Отец просил передать Андрюсу Тапинасу, что, он, к сожалению, не сможет принять участие в сегодняшнем митинге; он также передал пожелание, чтобы появился новый Саюдис человечности и приличия, который будет контролировать власть", – сообщил 15 марта в фейсбуке Витаутас В. Ландсбергис.

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Протест инициирует Laisvės TV с учетом голосования по импичменту депутату Миндаугасу Бастису.

Во вторник в ходе тайного голосования за лишения Бастиса мандата высказались 72 парламентария, 21 член Сейма был против, а 24 воздержались.

Для лишения мандата требуется не менее 85 голосов в поддержку этого предложения. Конституционный суд (КС) объявил, что этот политик грубо нарушил Конституцию и присягу, скрыл свои связи с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко.

14 марта Батис сам отказался от мандата.

"Я обвиняю", – писал в 1898 году президенту известный писатель Эмиль Золя. Мы, граждане свободной Литвы, сегодня говорим: "Мы обвиняем!" Давайте не опускать голову, не выбивать глаза и не прятаться в тень! 15 марта в 16 ч. давайте придем на акцию протеста на площадь Независимости у парламенте и громко скажем: "Мы обвиняем!", – сказано в призыве Laisvės TV.

"Мы обвиняем вас в том, что вы забыли об этом! Все, кому важно, в какой Литве будем жить мы, наши дети и внуки. Все, независимо от того, какую религию исповедуете, какой партии принадлежите, где живете и учитесь. Все, кто хочет и может сказать #ГосударствоЭтоЯ (#ValstybėEsuAš). Приходите к парламенту! Пришло время бороться за него еще раз!", – сказано в призыве Laisvės TV.

14 марта вице-мэр Вильнюса и лидер соцдемов Гинтаутас Палуцкас подтвердил, что разрешение на митинг было выдано.

"Так уж сложилось, что сегодня я замещаю мэра, разрешение на митинг будет выдано. Хотя, очевидно, протест состоялся бы и без разрешения", – признал в фейсбуке Палуцкас.

В фейсбуке 8900 человек признали, что придут на митинг, еще 27 000 признали, что заинтересованы этим мероприятием.

Несмотря на то, что после ухода Бастиса появились сомнения в необходимости митинга, Андрюс Тапинас назвал эту инициативу уроком гражданственности.

"Bastys out! Значит ли это, что несостоявшийся протест принес результат и больше не имеет смысла? О, нет! Мы обвиняем парламент, который принял такое решение и сейчас крутит хвостом. Мы потребуем, чтобы парламент работал прозрачнее, чтобы прекратил дискредитировать себя в глазах людей и утопать в интригах", – написал он в фейсбуке.

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