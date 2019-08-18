В воскресенье на переправе из Ниды в Клайпеду образовались большие очереди автомобилей, пишет портал lrt.lt.
Pauliaus Skučo nuotr.
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Как заявили диспетчеры переправы в Ниде, заторы есть, но очередь движется, в данное время переправа работает на полную мощность, автомобили в Клайпеду перевозят 3 парома. По словам диспетчеров, большие или меньшие заторы могут быть до самого вечера в воскресенье.

В августе этого года было объявлено, что для уменьшения очереди ожидающих переправа в Смильтине готовится купить еще один паром. Временный руководитель переправы Миндаугас Чякас в то время заявил, что если всё пройдёт гладко, новый паром должен появиться через 2 года.

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Паром будет работать на новой переправе, однако, по словам М.Чякаса, при необходимости он сможет работать и на старой переправе.

В данное время у предприятия есть три парома, работающие на новой переправе. Об образовавшихся очередях у парома на своей странице в Facebook написал телевизионный ведущий Паулюс Скучас, задавший вопрос, не будет ли более удобным способом сообщения мост из Куршской косы в Клайпеду.

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