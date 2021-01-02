На перекрестки Литвы возвращают больше 100 зеленых стрелок

Эти стрелки убрали год назад. Когда водители стали возмущаться появившимися заторами, правительство отменило свое решение, однако указало согласовать это решение с Агентством транспортных компетенций.
Агентство транспортных компетенций информировало, что муниципалитеты с 2020 года подали 267 заявок на возвращение зеленых стрелок, 107 заявок было одобрено.
В 102 случаях муниципалитетам рекомендовали регулировать движение с помощью обычных светофоров, также предложили установить 58 дополнительных секций.
40% заявок отклонили из-за плохой видимости на перекрестках. Больше всего стрелок разрешили вернуть в Клайпеде – 25, там удовлетворили половину заявок. В Паневежисе вернули 17 стрелок, в Шяуляй – 13, в Вильнюсе - 30, в Каунасе – всего 2.
Зеленые стрелки вернули в Кедайняй (8), в Таураге (7), в Паланге (5), в Алитусе (4), Скуодасе (4), в Аникщяй и Вилкавишкисе (по 3), Юрбаркасе, Гаргждай, Плунге (по 2), 1 стрелку вернули в Укмерге. Больше всего новых секций установить рекомендовали в крупных городах: в Вильнюсе – 16, в Клайпеде – 14, в Каунасе и Паневежисе – по 9.
Зеленые стрелки позволяют автомобилям поворачивать направо на красный свет, пропустив пешеходов и другие транспортные средства.
Упразднить зеленые стрелки Министерство транспорта Литвы предлагало еще в 2014 году.
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