В выходные дни будет немного теплее, зато в понедельник снова прогнозируют похолодание, сказал в интервью LRT синоптик Тадас Кантаутас.
© DELFI / Erikas Skardžius

Несмотря на то, что во вторник ожидается солнечная погода, температура будет невысокой. Воздух прогреется только до 1–5 градусов, осадков не ожидается. Ощущаемая температура будет ниже из-за северного ветра.

"Сейчас холодный воздух идет с севера, поэтому температура будет низкой", – заметил синоптик.

В среду и четверг ночью ожидается переменная облачность, будет 3–8 градусов мороза.

В среду день будет примерно таким же, как во вторник – ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер успокоится, будет немного приятнее. Температура поднимется до 1–5 градусов тепла.

В четверг днем придет циклон с юго-запада, небо станет пасмурным, на юге страны ожидаются осадки. Прогнозируют мокрый снег.

"Велика вероятность, что на Пасху снега не будет. Похоже, что в выходные немного потеплеет, но сильным потеплением это назвать нельзя. Днем будет 2–8 градусов тепла. По теперешним данным, в понедельник снова похолодает, значит первый день Пасхи будет весенним, а второй будет немного прохладнее", – сказал LRT синоптик.

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