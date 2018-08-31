Видеокамера на пасеке на Тауену-Ужуленисском биосферном полигоне 23 августа, в 21.33 ч. зафиксировала медведя. Об этом сообщил читатель DELFI.

Владелец пасеки рассказал DELFI, что пасека не пострадала, медведь просто прошел мимо.

"Я надеюсь, мы с ним договоримся по-дружески. Он пошел в сторону Паневежиса. Я планирую поднять цену на мед, поскольку появился фактор риска", – шутил пасечник.

По словам природоведа Селямонаса Палтанавичюса, медведя, который забрел в Укмергский район уже несколько месяцев наблюдают в Ширвинтском районе. "Это должен быть тот же медведь. Он живет в этой местности, видно потому, что в этом году не было грибников, никто его из пущи не вспугнул, вот он и живет себе", – сказал он.

Он заметил, что в последние 4 года медведи забредают в Литву все чаще, но какие-либо выводы пока делать рано.

Палтанавичюс опроверг миф о том, что медведи едят один мед: "Это одна из сказок, вроде той, что ежи носят грибы. Ежи не носят грибы и не питаются ими".

Он сказал, что медведи всеядны, они едят и траву, и падаль. "В меню медведя может быть все, что угодно", – сказал Палтанавичюс.

По его мнению, медведи могли бы жить в Литве, им здесь хватит и леса и еды, единственное, что им мешает - вмешательство в среду их обитания, отпугивание, поскольку люди часто ездят в леса за грибами и ягодами.

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