По словам Микола Дзядзинаса, пресс-секретаря Избирательной комиссии Литвы, 3142 граждан Украины зарегистрировались для голосования.
"По сравнению с украинской общиной в Литве эти цифры невелики, но если сравнивать с прошедшими президентскими выборами, число зарегистрированных избирателей выше", - сказал Дзядзинас.
Украинцы, проживающие в Литве, смогут проголосовать в посольстве Украины в Вильнюсе.
В прошлом году почти 6 тысяч украинцев были признаны иммигрантами в Литве. Это означает, что они живут в Литве больше года. Также, более 31 000 украинцев приехали в Литву на временную работу в прошлом году.
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