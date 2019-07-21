По словам Микола Дзядзинаса, пресс-секретаря Избирательной комиссии Литвы, 3142 граждан Украины зарегистрировались для голосования.

"По сравнению с украинской общиной в Литве эти цифры невелики, но если сравнивать с прошедшими президентскими выборами, число зарегистрированных избирателей выше", - сказал Дзядзинас.

Украинцы, проживающие в Литве, смогут проголосовать в посольстве Украины в Вильнюсе.

В прошлом году почти 6 тысяч украинцев были признаны иммигрантами в Литве. Это означает, что они живут в Литве больше года. Также, более 31 000 украинцев приехали в Литву на временную работу в прошлом году.