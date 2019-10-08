На предстоящих в октябре следующего года парламентских выборах в Литве у проживающих за рубежом граждан Литвы будет отдельный избирательный округ.
© DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) приняла решение сформировать для парламентских выборов 2020 года Одномандатный округ для зарубежных литовцев.

Глава ГИК Лаура Матийошайтите сообщила, что вместе с этим решением в Литве будет 70 одномандатных округов вместо бывшего 71.

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Решение учредить отдельный округ для эмигрантов ГИК приняла с учетом их активного участия в минувших президентских выборах и выборах в Европарламент.

До сих пор голосовавшие за границей причислялись к Одномандатному округу Науяместис в литовской столице.

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На парламентских выборах 2020 года у проживающих за рубежом литовцев будет отдельный избирательный округ

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