Представитель Литовского федерации профсоюзов работников промышленности Кястас Шлама в Facebook организует поездку на акцию протеста жителей Кедайняй. "В автобусе 50 мест, поэтому желающие должны регистрироваться", – писал он.

Шлама сказал DELFI сказал, что интересующихся немного.

"Это удивляет. Может, люди боятся. Зависит, наверное, от политических взглядов – одно одобряют, другие тихо не одобряют. Большого интереса нет, но еще есть завтрашний день", – сказал он.

Собеседник заметил, что организовал автобус по просьбе конфедерации.

"Так мы решили выразить солидарность с представителями государственного сектора. Сегодня им нужна помощь, завтра она может потребоваться нам.

Это всего лишь солидарность, мы ничего не требуем. Просто встаем в один ряд с работниками госсектора, поскольку считаем, что государство, как самый крупный работодатель, требующий от частного сектора соблюдать законы, вести себя ответственно в социальном плане, первым должно себя так вести", – сказал Шлама.

Шлама является председателем профсоюза кедайняйской компании Lifosa, которой управляет российский концерн Eurochem. По данным "Содры", 5 декабря в Lifosа была 1000 работников, в октябре им платили среднюю зарплату в размере 1810,45 евро "на бумаге".

"Я сам работаю в компании, которая может быть примером социальной ответственности для госсектора. Моя жена 13 лет проработала на госслужбе и недавно ушла, увидев, что ничего не меняется, перспектив нет. Так она показала свое отношение к государству как к работодателю", – заметил он.

Шлама сказал, что из Lifosа на "Последний звонок" коллег поедет немного. "Люди не чувствуют такой потребности, им наверное сложно понять, ради чего организуют эту акцию протеста.

Кроме того, когда премьер-министр публично политизирует это мероприятие, пытаясь связать его с Кремлем и еще чем-то. Люди растерялись, когда услышали от первых лиц, что это вызовет хаос в стране", – сказал он.

Ругинене сказала, что расценивает слова премьера как проявление эмоций. "Наша позиция остается такой же и тут не только правящие, но и оппозиция много делает для внесения раздора в общество.

Например, вносят разлад между учителями и полицией. Выделяют тот или иной сектор, но об общности никто не говорит. Одному что-то дают, а других обижают. Так раскалывают общество. Мы все должны быть как один кулак, а мы как волки – один другому готовы глотку перегрызть", – сказала она.

По словам собеседницы, пока сложно сказать, сколько людей соберется на акцию протеста. "Несколько сот будут", – сказала она.

Ругинене прибавила, что в акции будут участвовать и работники частного сектора.

"В секторе промышленности тоже зарплаты небольшие, трудно вести переговоры по коллективным договорам. Работодатели всеми возможными способами пытаются этого избежать, у нас много проблем с системами оплаты труда. Внесли в Трудовой кодекс поправку, чтобы зарплаты были публичными, но этого избегают", – сказала она.

О планах провести акцию протеста "Последний звонок" Тапинас сообщил в среду вечером после встречи с учителями и представителями других профсоюзов. Так хотят выразить поддержку бастующим учителям.

В пятницу вечером на Facebook 4300 человек указали, что они придут на акцию протеста. Подчеркивают, что протест будет носить мирный характер.