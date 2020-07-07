На организованное Науседой мероприятие пришли не все приглашенные: не было ни премьера, ни экс-президентов

Однако не все приглашенные откликнулись на приглашение – не было ни экс-президентов, ни некоторых высокопоставленных политиков.

Журналист LNK Нериюс Блююс отмечает, что детали мероприятия сохраняли в тайне. По его словам, гости начали собираться примерно за час до начала мероприятия. На торжество прибыл ряд известных лиц.

"Очень приятно. Я участвую в первый раз, мне казалось, что такое часто бывает. Приятно было получить приглашение", – сказала журналистам оперная певица Виолета Урманавичюсте-Нигро.

"Действительно хорошая идея - празднование Дня государства с утра до вечера и в разных форматах, ведь это день, посвященный стране и всему миру. Ведь коронованный много лет назад Миндаугас сообщил миру о Литве", – сказал глава представительства ЕК в Литве Арнольдас Пранцкявичюс.

В репортаже сообщалось, что эту традицию решили оживить, как один из акцентов праздника.

"Утром состоялась церемония награждения, поднимали флаг, во дворике президентского дворца проходило историческое действо, его показывали по телевидению. А это еще один акцент – короткое мероприятие в Белом зале президентского дворца", – сказал советник президента Антанас Бубнялис.

Однако на приглашение откликнулись не все. Не пришла экс-президент Даля Грибаускайте, которая во время своих сроков полномочий такое мероприятия не организовывала. Не было и премьер-министра Саулюса Сквернялиса со спикером Викторасом Пранцкетисом.

По данным LNK, они этот день провели в других городах. Также поступил и министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Я надеюсь, что не обидится. Я думаю, праздники еще будут. А вообще, в один год празднуешь в одном месте, в другой - в другом. В этом году так получилось, что это был Каунас, что будет в следующем, пока неясно", – объяснил свое отсутствие Верига.

По словам специалиста в сфере этикета Арминаса Лидяки, отказ от участия в таком мероприятия может обидеть организатора.

"Человек, который попал в этот протокольный список, говорит: ну нет, я не пойду. Конечно, это в определенной форме заявление, что мне в таком обществе будет не по себе", – сказал Лидяка.

В последний раз такой прием в президентском дворце 6 июля состоялся в 2009 году. Валдас Адамкус указал, что не смог посетить вчерашнее мероприятие из-за проблем со здоровьем.

"В 21 ч. я буду участвовать в исполнении гимна, поскольку надо ограничивать некоторые контакты", – сказал журналистам Адамкус.

Все мероприятия в президентском дворце по случаю 6 июля обошлись в 10 000 евро. Вечером во дворец должны были прийти 100 человек.