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Обычно в субботу в полночь на Ратушной площади в Каунасе бывало достаточно людно, однако в карантин площадь опустела, и появились нежданные гости, сообщает Kas vyksta Kaune.
"Суббота, 24 ч., Старый город Каунаса, бегают две заблудившиеся лисицы", – рассказал читатель портала, приславший видео.
Представитель Института экологии Лайма Балтрунайте сказала Delfi, что лисицы - частые гости в городах, поэтому появление этих хищниц в Каунасе - не удивляет.
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