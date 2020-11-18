На опустевшей во время карантина Ратушной площади Каунаса появились нежданные гости

Скопировать ссылку На опустевшей во время карантина Ратушной площади Каунаса появились нежданные гости

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Обычно в субботу в полночь на Ратушной площади в Каунасе бывало достаточно людно, однако в карантин площадь опустела, и появились нежданные гости, сообщает Kas vyksta Kaune.