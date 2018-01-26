В составе литовского контингента - 34 профессиональных военных и ополченцев. Литовские военнослужащие, как и первая смена контингента, будут отвечать за охрану германской военной базы на востоке Мали, в провинции Гао.
Так называемая MINUSMA является одной из самых опасных миротворческих миссий ООН, действующим там международным силам постоянно грозят партизанские атаки джихадистов и выпады местных банд.
Беспорядки сотрясают эту бывшую колонию Франции с 2012 года, когда в северной части страны закрепились связанные с al Qaeda джихадисты. В ходе начатого в 2013 году под командованием Франции наступления на исламистов они были почти полностью вытеснены, однако большие территории на севере Мали по-прежнему слабо контролируются.
Миссия по поддержанию мира в Мали начала действовать в июле 2013 года, в ней сейчас служит около 13 тыс. военных и две тысячи полицейских.
На командных пунктах этой миссии в Бамако и Томбукту служат еще пять литовцев. В общей сложности Литва направила в международные операции около 1400 военных.
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