В составе литовского контингента - 34 профессиональных военных и ополченцев. Литовские военнослужащие, как и первая смена контингента, будут отвечать за охрану германской военной базы на востоке Мали, в провинции Гао.

Так называемая MINUSMA является одной из самых опасных миротворческих миссий ООН, действующим там международным силам постоянно грозят партизанские атаки джихадистов и выпады местных банд.

Беспорядки сотрясают эту бывшую колонию Франции с 2012 года, когда в северной части страны закрепились связанные с al Qaeda джихадисты. В ходе начатого в 2013 году под командованием Франции наступления на исламистов они были почти полностью вытеснены, однако большие территории на севере Мали по-прежнему слабо контролируются.

Миссия по поддержанию мира в Мали начала действовать в июле 2013 года, в ней сейчас служит около 13 тыс. военных и две тысячи полицейских.

На командных пунктах этой миссии в Бамако и Томбукту служат еще пять литовцев. В общей сложности Литва направила в международные операции около 1400 военных.