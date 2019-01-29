В заброшенном железнодорожном тоннеле в Верхних Панеряй в этом году зимует 2327 летучих мышей, почти на 300 больше, чем в прошлом году. В тоннеле шириной 8 м, высотой 6,4 м и длиной чуть больше 400 м летучих мышей считали 13 специалистов и волонтеров.
Dvispalvis plikšnys
© N. Žitkevičiaus nuotr.

Каждая группа отвечала за отдельную часть тоннеля, одни считали, другие выясняли вид, а третьи записывали данные и фотографировали большие группы, чтобы уточнить число.

По словам организатора экспедиции Ремигиюса Карпушки в этом году больше всего - 1256 - было редких во всей Европе прудовых ночниц (Myotis dasycneme), специалисты насчитали 1062 водяных ночниц (Myotis daubentonii), 4 ночниц Брандта (Myotis brandtii) и 1 европейскую широкоушку (Barbastella barbastellus). Вид еще нескольких мышей, которые надежно спрятались, установить не удалось.

Построенный в 1861 году тоннель был закрыт из-за плохого состояния в 1960 году. В нескольких местах песок полностью засыпал тоннель, поэтому образовались своеобразные камеры, в которых зимой сохраняется положительная температура и влажность. Такие условия подходят для зимовки летучих мышей. Этот тоннель одно из самых больших мест зимовья этих интересных животных в Европе.

Ради безопасности людей вход в тоннель закрыт. Ограничение доступа в тоннель важно и для летучих мышей, чтобы никто не тревожил их зимнюю спячку. В 2005 году панеряйский тоннель был объявлен охраняемым объектом и стал частью европейской сети Natura 2000. Эти действия принесли ощутимый результат. За 15 лет число летучих мышей в зимний период здесь увеличилось в 10 раз - с 250 в 2004 году до 2327 в 2019 году.

Летучие мыши зимуют в Литве не только в этом тоннеле. известно место их зимовки в бункерах на Антакальнисе, а также в Юлинавском, Миликоняйском, ново-фредовском, рокайском и жагаришском фортах в Каунасе и Каунасском районе.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

"Самый пожилой" уезд Литвы – Утенский, самый "молодой" – Вильнюсский

Самым "старым" с точки зрения среднего возраста...

В Вильнюсе у столба собаки теряют сознание от электрического разряда (2)

На улице Миндауго вильнюсцы не на шутку перепугались,...

Грипп унес в Литве 8 жизней (4)

В этом году в Литве грипп унес восемь человеческих...

Vilniaus šviesų festivalis Vilniaus šviesų festivalis Vilniaus šviesų festivalis

Вильнюсский фестиваль света посетили больше 130 000 человек

Свой 696-ой день рождения Вильнюс отметил обилием огней...

В Бирштонасе строят самую высокую в Литве башню обозрения (1)

В региональном парке петель Немана сейчас ведутся...

TOP новостей

Мачюлис: давно уже жители Литвы не чувствовали себя так хорошо, как сейчас (136)

Несмотря на то, что черные тучи не уходят и остаются над...

Депутат: Россия пытается состряпать дела на расследующих события 13 января 1991 года в Литве (224)

Россия пытается завести дела на расследующих события 13...

Грипп унес в Литве 8 жизней (4)

В этом году в Литве грипп унес восемь человеческих...

Правительство Литвы не одобряет льготный НДС на продукты питания (9)

Правительство Литвы не одобряет предложение группы...

В доме мэра Риги Нила Ушакова и Думе - обыск: "никаких преступлений я не совершал" (29)

Работники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе...