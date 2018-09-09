Министерство обороны объявило конкурс на проектирование здания казармы. На это выделено более 1,5 млн. евро.

Казармы появятся на ул. Пагубес.

В ответе МО сказано, что в казармах разместят одну из дислоцированных в Вильнюсе частей.

Строительные работы планируют начать в 2020–2021 гг.

"Новый объект планируют построить с целью оптимизации инфраструктуры находящихся в Вильнюсе военных единиц, в новое здание переведут военных из помещений, которые не отвечают необходимым требованиям", – сказано в сообщении министерства.

Пока не сообщается, какая конкретно часть будет переведена на ул. Пагубес.

В Вильнюсе на данный момент дислоцированы Штаб обороны, Штаб сухопутных войск, Штаб добровольческих сил и 8-ое подразделение, Батальон штаба им. Гедиминаса, Управление логистики, Управление обучения и доктрин, Военная академия им. генерала Йонаса Жемайтиса, подразделения спецсил.