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В Вильнюс приехала норвежская компания, работающая над фильмом "Ничего смешного" (Nothing to Laugh About). Это норвежско-литовский проект, художественный фильм снимают в Вильнюсе и Осло.
Filmo „Ne juokais” filmavimas
Filmo „Ne juokais” filmavimas
© DELFI / Domantas Pipas

Фильм об успешном стендап-комике, у которого все есть – место для выступлений в клубе, красивая девушка, он наслаждается своей известностью, пишет filmvilnius.com. Однако однажды все меняется, он узнает о тяжелой болезни.

Создатели фильма исследуют важность смеха перед неизбежностью и поднимают вопрос, зависит ли масштаб проблемы от серьезного выражения лица? Можно ли смеяться перед лицом смерти? "Ничего смешного" – это искренняя история борьбы с тяжелой болезнью и открытием силы смеха.

В городе также работают литовские и шведские съемочные группы. Шведы снимают 8-серийный криминальный триллер, литовский режиссер Альгимантас Пуйпа снимает фильм "Синефилия", а режиссер Юстинас Крисюнас снимает комедию "Мужчина за деньги".

Около Центра регистра в Вильнюсе снимают фильм "Ничего смешного".

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