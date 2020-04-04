На одном из последних самолетов из Минска в Вильнюс прилетели граждане Литвы

В Литву доставили 87 пассажиров, сообщил BNS представитель Литовских аэропортов Марюс Зеленюс.
Этот самолет, организованный МИД Литвы, сел в Вильнюсе после 18 ч.
Еще один самолет из Минска прилетит в Вильнюс 5 апреля, другие полеты пока не планируются.
Всех приехавших проверят на коронавирус и отправят в самоизоляцию на 14 дней.
Отныне авиарейсы в Литву будут организовываться только в порядке исключения и с разрешения министра иностранных дел, транспорта и глав других ведомств.
Такие ограничения будут действовать на протяжении всего карантина в Литве (как минимум до 13 апреля).
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