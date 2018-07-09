Имущество домашних хозяйств в Литве в конце марта 2018 года оценивалось в 39,422 млрд. евро - на 4,7% больше, чем год назад.
© Shutterstock nuotr.

Имущество домашних хозяйств в 4 раза превышало их долги, в начале первого квартала долг составлял 9,493 млрд. евро (на 7,4% больше, чем год назад), сказано в сообщении Центробанка Литвы.

В конце марта имущество одного жителя Литвы в среднем оценивалось в 14 100 евро, а долг - в 3400 евро.

Финансовое имущество не финансовых компаний в конце марта составило 42,675 млрд. евро и больше чем в два раза превышало их долги – долг составлял 18,3 млрд. евро. Как имущество, так и долг за год увеличились на 9,5%.

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