На одной из обстрелянных Ираном баз в Ираке находились литовские военные, но они во время обстрела не пострадали, сообщили в среду Вооруженные силы (ВС) Литвы и Министерство обороны.
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Офицер по связям с общественностью Штаба обороны Андрюс Дилда сказал BNS, что на обстрелянной базе в Аль-Асаде служат шесть литовских военных инструкторов.

Они участвуют в миссии коалиции "Врожденная решимость" под командованием США, в которой обучают местных военных.

"Военнослужащие пока остаются в Аль-Асаде", – сказал А. Дилда.

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Минобороны сообщает, что "Штаб обороны ВС Литвы получил сообщения от литовских военных – они в безопасности".

На другой обстрелянной базе в Эрбиле литовских военных нет, сказал А. Дилда.

Еще девять литовских военных служили в другой миссии, под эгидой НАТО. Три из них уже переведены в Кувейт, остальные пока остаются в столице Ирака Багдаде.

Из Ирана по военным базам в Ираке было запущено более десяти баллистических ракет.

Это были первые действия, предпринятые Ираном, который обещал отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.

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