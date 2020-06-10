В группе "Рейд в Вильнюсе" на Facebook водители делились неприятным опытом – на Западной объездной дороге в сторону ул. Тукстантмячё неожиданно водитель увидел ехавший на него автомобиль Renault. Выяснилось, что такое случается нередко.

Инструктор и руководитель автошколы Amplius.lt Артурас Пакенас сказал, что не надо осуждать таких водителей, всему есть логическое объяснение.

"Я думаю, в основном это не местные водители, а люди из других городов, деревень, которые были вынуждены приехать в находящуюся рядом больницу. Наверное, проблема в том, что когда они выезжают из больницы, не понимают, как организовано движение, не понимают, что для того, чтобы повернуть налево, надо проехать намного дальше чем выезд на проспект Саванорю. Они теряются и выезжают на встречную полосу, а по ней до места, где можно развернуться", – сказал Пакенас.

Инструктор сказал, что такой ситуации можно избежать, если заранее посмотреть маршрут, попросить помощи у друзей или воспользоваться услугами такси.

Начальник Дорожной полиции ГПК Вильнюсского округа Дайнюс Шаломскас сказал, что такое случается, но нечасто. Он считает, что причина - невнимательность, иногда вернувшиеся из Великобритании водители теряются и едут не в ту сторону.

"Мы получали такие сообщения, но чаще всего еще до приезда полиции водители находили способ безопасно выбраться на дорогу. Насколько я знаю, из-за таких недоразумений ДТП не было", – сказал полицейский.