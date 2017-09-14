Три оборудованные в Вильнюсе стоянки для автомобилей пустуют, однако компания Susisiekimo paslaugos упорно утверждает, что эффективность этого проекта надо оценивать позже и планирует оборудование новых площадок.

Площадки были оборудованы, чтобы побудить водителей оставлять автомобили и с билетом паркомата за два евро весь день пользоваться общественным транспортом. Компания Susisiekimo paslaugos утверждает, что это поможет избежать заторов в городе.

Однако такая популярная за границей модель в Вильнюсе приживается с трудом.

Среди бела дня на стоянках на ул. Укмергес, рядом с ТЦ Senukai и на ул. Озо рядом с ареной Siemens было по одному автомобилю, а на ул. Сейну, около Жверинского кольца – ни одного. Несмотря на явную убыточность проекта, планируют обустройство новых площадок.

Площадки были представлены мэром Ремигиюсом Шимашюсом и представителем Susisiekimo paslaugos Вайдотасом Мешкаускасом 31 июля. Во время презентации утверждали, что в сентябре стоянки должны быть заполнены. Однако уже середина сентября, а никаких следов активного использования стоянок нет.

Эдгарас, которого встретили рядом со Жверинской площадкой, сказал, что знает о ней, но не пользуется.

"Знаю, слышал, читал, но мне пользоваться не довелось. В центр я почти никогда не езжу, но и машин здесь никогда не видел. Насколько я знаю, есть такая стоянка на ул. Укмергес, может, там ею кто-то пользуется, а здесь центр рядом. Дешевле брать CityBee автомобиль и отсюда ехать в центр, чем за троллейбус два евро платить", – сказал он.

Мешкаускас признал, что пока площадками пользуются немногие. "В августе большинство вильнюсцев отдыхало, а с началом учебного года все еще ищут наиболее подходящие маршруты. Поэтому водителям нужно время, чтобы открыть для себя стоянки "Паркуйся и езжай".

Но он считает, что рано говорить о провале проекта: "По новейшим данным, всеми стоянками на данный момент уже воспользовались почти 300 раз. У стоянок есть постоянные клиенты – их около 9. Это долгосрочный проект, поэтому число клиентов будет расти".

Стоимость оборудования на всех площадках составила 30 000 евро. Администрирование площадок городу обходится в 2000 евро в месяц.

Во время презентации стоянок Мешкаускас сказал, что проект окупится, если площадки будут заполнены хотя бы на 50%, однако таких результатов пока нет.

Несмотря на это, в ближайшие два года планируют оборудовать еще 3-5 стоянок.