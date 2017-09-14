Три оборудованные в Вильнюсе стоянки для автомобилей пустуют, однако компания Susisiekimo paslaugos упорно утверждает, что эффективность этого проекта надо оценивать позже и планирует оборудование новых площадок.
Площадки были оборудованы, чтобы побудить водителей оставлять автомобили и с билетом паркомата за два евро весь день пользоваться общественным транспортом. Компания Susisiekimo paslaugos утверждает, что это поможет избежать заторов в городе.
Однако такая популярная за границей модель в Вильнюсе приживается с трудом.
Среди бела дня на стоянках на ул. Укмергес, рядом с ТЦ Senukai и на ул. Озо рядом с ареной Siemens было по одному автомобилю, а на ул. Сейну, около Жверинского кольца – ни одного. Несмотря на явную убыточность проекта, планируют обустройство новых площадок.
Площадки были представлены мэром Ремигиюсом Шимашюсом и представителем Susisiekimo paslaugos Вайдотасом Мешкаускасом 31 июля. Во время презентации утверждали, что в сентябре стоянки должны быть заполнены. Однако уже середина сентября, а никаких следов активного использования стоянок нет.
Эдгарас, которого встретили рядом со Жверинской площадкой, сказал, что знает о ней, но не пользуется.
"Знаю, слышал, читал, но мне пользоваться не довелось. В центр я почти никогда не езжу, но и машин здесь никогда не видел. Насколько я знаю, есть такая стоянка на ул. Укмергес, может, там ею кто-то пользуется, а здесь центр рядом. Дешевле брать CityBee автомобиль и отсюда ехать в центр, чем за троллейбус два евро платить", – сказал он.
Мешкаускас признал, что пока площадками пользуются немногие. "В августе большинство вильнюсцев отдыхало, а с началом учебного года все еще ищут наиболее подходящие маршруты. Поэтому водителям нужно время, чтобы открыть для себя стоянки "Паркуйся и езжай".
Но он считает, что рано говорить о провале проекта: "По новейшим данным, всеми стоянками на данный момент уже воспользовались почти 300 раз. У стоянок есть постоянные клиенты – их около 9. Это долгосрочный проект, поэтому число клиентов будет расти".
Стоимость оборудования на всех площадках составила 30 000 евро. Администрирование площадок городу обходится в 2000 евро в месяц.
Во время презентации стоянок Мешкаускас сказал, что проект окупится, если площадки будут заполнены хотя бы на 50%, однако таких результатов пока нет.
Несмотря на это, в ближайшие два года планируют оборудовать еще 3-5 стоянок.
Почему число жителей страны сокращается, а расходы государства - нет
В конце каждого года парламент решает вопрос...
Глава Кнессета в Вильнюсе вручил награду семье, спасшей во время холокоста еврейку
Председатель израильского Кнессета Юлий-Йоэль...
Йонас Вайткус: положение Русского театра — это трагедия! (20)
"Министерство культуры нас ставит в странное положение...
Бразаускене избежала денежного штрафа за ДТП в тоннеле (5)
История Кристины Бразаускене, которая 11 сентября, днем,...
TOP новостей
Почему число жителей страны сокращается, а расходы государства - нет
В конце каждого года парламент решает вопрос...
Йонас Вайткус: положение Русского театра — это трагедия! (20)
"Министерство культуры нас ставит в странное положение...
Где в 2018 году зарабатывать хорошо? Разница в зарплатах "чистыми" в Литве, Латвии и Эстонии (5)
Правительство Литвы предложило повысить минимальную...
Президент Литвы: к учениям "Запад" мы подготовились лучше, чем когда бы то ни было (135)
К проходящим недалеко от литовской границы...