На сайте организации ICANZ (Inter-Country Adoption New Zealand) указано, что ее цель - оказать помощь детям, растущим в детских домах и семьям, которые хотят усыновить детей из-за границы.

Сначала основное внимание уделялось детям из Румынии, а сейчас - Таиланда, Литвы, Филиппин и Индии. На сайте сказано, что с Литвой организация сотрудничает с 2006 года.

На сайте ICANZ сказано, что Литва - это небольшая страна с населением 3,6 млн. человек. Сообщается, что Литва - католическая страна, в которой много красивых храмов.

Указано, что детей из Литвы могут усыновить только вступившие в брак пары в возрасте 18-50 лет. Правда, есть и исключения – если речь идет об одинокой женщине с литовскими корнями, то ей разрешат усыновить или удочерить ребенка. Могут стать приемными родителями и люди старше 50 лет, если ребенку больше 9 лет. Упоминается, что процедура усыновления длиться не меньше года, а иногда и дольше.

Представитель Государственной службы защиты прав детей и усыновления Агне Марчюкайтене сказала DELFI, что эта организация на самом деле сотрудничает с Литвой. За время сотрудничества новозеландцы усыновили 28 детей из Литвы. Разрешение у Inter-country Adoption New Zealand действует до 27 апреля 2021 года.

Марчюкайтене сказала, что после усыновления детей из Литвы представители литовской службы первые два года ездят в Новую Зеландию два раза в год, чтобы посмотреть, как успехи у детей, а потом еще два года - раз в год, далее график зависит от требований службы.

На сайте www.icanz.gen.nz сказано, что приемные семьи должны заплатить установленные налоги и оплатить расходы на поездку и проживание в Литве на время процедуры по усыновлению. Марчюкайтене заметила, что сама процедура усыновления бесплатная.

Марчюкайтене заметила, что иностранцы могут усыновить детей из Литвы только в следующих случаях: 1. если у ребенка есть тяжелые болезни или неизлечимые болезни (это подтверждает медицинская экспертиза); 2. ребенок старше 7 лет; 3. если вместе с ребенком усыновят не меньше 3 его братьев и сестер; 4. если семья близко общается, поддерживает связь с братьями и сестрами ребенка, которые не могут быть вместе.