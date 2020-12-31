На норковой ферме в Радвилишском районе Литвы – очаг COVID-19

Это второй в этом году случай вируса в норковом хозяйстве Литвы. Первый был выявлен в Йонавском районе.

Есть подозрения, что зверьки могли заразиться от болеющих работников – по данным службы, среди работников было шесть зараженных.

Пробы с фермы компании Fur Farm LT, где сейчас содержатся около 55 тыс. норок, оставленных для разведения, брались с ноября, начальные их результаты были отрицательными, однако 30 декабря был подтвержден случай COVID-19.

Служба утверждает, что после получения информации о болеющих работниках, с 21 декабря была ограничена хозяйственная деятельность, а 30 декабря было принято решение умертвить лишь норок с симптомами коронавируса и тех зверьков, кто мог бы заразиться.

Пока не планируется принудительный убой зверьков, но хозяйство обязано и далее внимательно следить за состоянием здоровья животных и беречь работников. Сформированная следственная группа будет выяснять, как вирус мог попасть в хозяйство.

На первой ферме норок, ставшей в Литве очагом COVID-19 в Йонавском районе, в хозяйстве под управлением Danmink, сейчас ситуация стабильна – падеж зверьков сократился, однако коронавирус все еще выявляется у них.