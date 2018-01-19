Представители Литовского профсоюза системы образования сообщили, что 16 января встречались с председателем парламентского Комитета науки и образования Эугениюсом Йовайшей, советником премьер-министра Уне Каунайте, советником министра науки и образования Арминасом Варанаускасом и представителем Министерства науки и образования Айдасом Алдаускасом. На встрече выяснили, что будущее педагогов будет, скорее всего, зависеть от того, в какой из трех частей Литвы они будут работать

Правда, Алдаускас уверял DELFI, что пока никакие решения не приняты и публично не обсуждаются. Он не отрицал, что эти вопросы могли обсудить частным образом.

Профсоюзы в сообщении указали, что на встрече обсуждали вопрос оплаты труда учителей - переход к оплате за ставку. Кроме того, они заметили, что Алдаускас представил "новую новость" (ранее их не обсуждали, о них не слышали).

Во-первых, предлагают считать годовые часы для выявления ставки, поскольку так якобы будет легче планировать процесс обучения. Похоже, что в этом вопросе достигнуто политическое соглашение.

"Во-вторых, предлагают разбить страну на 3 региона: 5 больших городов, другие города (списка нет) и небольшие населенные пункты (...).

В регионах предлагают в среднем установить: в крупных городах ставка – 776 часов в год, в других городах – 732, а в небольших населенных пунктах – 688 годовых часов. Дискуссий о таком распределении не было. Непонятна цель такого разделения на регионы, какие города входят в списки других городов, а какие отнесут к небольшим населенным пунктам, каковы критерии этого разделения", – сказано в сообщении.

Представитель профсоюзов Эгидиюс Милешинас сказал, что в связи с этим обратились за объяснениями в министерство, но ответа еще не получили: "Сначала предлагали два региона - города и деревни, сейчас появились три".

Он заметил, что основная причина того, что зарплаты учителей не растут - уменьшение нагрузки, становится все меньше учеников.

Милешинас заметил, что после введения ставки и новой системы оплаты труда учителей, в течение двух лет (столько будут внедрять новую систему), у каждого учителя число неконтактных часов увеличится на 6. "В среднем зарплата должна увеличиться на 200 евро "на бумаге", – сказал собеседник.

Кроме того, профсоюзы заметили, что не обсудили вопрос регулирования нагрузки учителей.

"Во время дискуссии говорили о введении максимального количества контактных часов работы по регионам – 24, 22 и 20 урок. Но никакое мнение по этому вопросу не было высказано. Кроме того, профсоюзы напомнили и о "лестнице" для учителей с 20 и 25-летним стажем.

Алдаускас подтвердил, что они будут учтены в законе о бюджетных работниках, все решат депутаты", – сказано в сообщении профсоюзов.

По словам Милешинаса, благодаря этой системе учителя с большим стажем будут зарабатывать больше, эта система уже существует на государственной службе.