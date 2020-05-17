Песня литовской группы On Fire прозвучала в Гамбурге и ее услышали миллионы зрителей канала ARD, поскольку в зале зрителей не было.
Несмотря на то, что это мероприятие только утешительный вариант для поклонников "Евровидения", группа The Roop привлекла внимание зрителей и одержала победу!
На второй месте были представители Исландии, на третьем – российская группа Little Big.
Всего участвовали 10 стран: Литва (22 балла), Исландия (19), Россия (17), Мальта (10), Дания (9), Швеция (9), Швейцария (9), Италия (8), Болгария (8) и Азербайджан (5).
Ведущая Барбара Шёнебергер, вручая литовским исполнителям приз, попросила The Roop еще раз исполнить песню On Fire, покорившую Европу. Немецкая актриса сказала, что литовцы должны быть уверены в своей победе.
Победителей трансляции ARD выбирали телезрители и специальная комиссия.
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