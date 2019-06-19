Микробиологическое загрязнение в июне зафиксировано в озёрах Салоте и Бальсис в Вильнюсе, на втором пляже Каунасского водохранилища, в Куршском заливе около Кинтай, а также в реке Шиша в Шилуте и в озере Вевис.

В местах для купания и рекреационных зонах этих водоемов специалисты плавать не рекомендуют, поскольку есть вероятность заболеть.

"Говоря по-народному, это фекальное загрязнение. Мы это называем микробиологическим загрязнением, которое может спровоцировать инфекционные заболевания – кишечные, ушные, глазные инфекции", – сказала руководитель отдела здоровья окружающей среды центра Гражвиде Норкене.

В данное время ожидают повторного исследования из этих водоемов. Специалисты Центра санитарного просвещения и профилактики болезней должны получить их в ближайшие дни.

"Возможно, там уже не будет этого загрязнения. Возможно, дожди смыли, сколько-то растворилось", – заявила специалист.

По словам Г. Норкене, если и в повторных анализах будет зафиксировано загрязнение, самоуправления должны будут выяснить, что стало причиной повышенного загрязнения.

"Если результаты повторных анализов будут отрицательными, я считаю, что самоуправлениям нужно будет детальнее выяснить причины, не попадают ли откуда-нибудь сточные воды", – сказала Г. Норкене.

Загрязнение ранее в июне было установлено и в местах для купания в озерах Игла и Жальтитис, в самоуправлении Мариямполе, однако после повторных исследований качество воды соответствовало требованиям.

Сообщается, что пока что не получены результаты анализов из места для купания, находящихся в самоуправления Алитуса и Кальварии, а также Алитусского, Варенского, Тракайского, Ширвинтского районов.

На данный момент получена информация о качестве воды в 101 месте для купания из 117, находящихся в списке наблюдения, также получена информация из 79 рекреационных зон.