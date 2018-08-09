Водоросли море выбросило на берег в Мелнраге на минувшей неделе. Сначала они накапливались у северного мола, а на этой неделе захватили большую часть побережья. У отдыхающих водоросли не вызывают приятных эмоций.

"Противно и только, хорошо, что подальше от берега вода чище, можно купаться", - сказали отдыхающие.

Заведующая отделом биологических исследований Департамента исследований при Агентстве охраны природы Эгле Шупинене сказала, что это не характерное для августа цветение воды.

"Это водоросли, принесенные из залива. (...) В последние дни были большие волны, поэтому водоросли выбросило в одно место. Бывает, что их выносит под пирс в Паланге. Конечно, там коммунальные службы быстро реагируют, поскольку о гостях курорта заботятся больше, чем о горожанах, отдыхающих в Мелнраге", - сказала Шупинене, заметив, что водоросли опасности для здоровья людей не представляют.

За порядок на пляжах в Мелнраге отвечает бюджетная компания "Клайпедские пляжи" (Klaipėdos paplūdimiai). Ее директор Виргиниюс Урбонас сказал DELFI, что в ближайшее время водоросли вывозить не собираются. Этим займутся, если водоросли начнут источать неприятный запах. Пока надеются, что волны унесут водоросли в море.