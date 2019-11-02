1 ноября на могилах можно увидеть не только свечи, но и цветы, приятные мелочи, фигурки ангелов. Могилу актера Витаутаса Шапранаускаса поклонники украсили розами и свечами. Посетители ставили свечи и на памятник в виде стула, и на каменную плиту.
Пламя свечей согрело и могилы журналиста Рокаса Жилинскаса, оперного солиста Виргилиюса Норейки, маэстро Витаутаса Кярнагиса, президента Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса, музыканта Томаса Добровольскиса, поэта и академика Юстинаса Марцинкявичюса, дирижера Антанаса Йозенаса, актера Антанаса Шурны, писателя Витаутаса Петкявичюса и других известных людей.
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