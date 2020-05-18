На мобильных пунктах в Литве - ограниченное количество взятых на коронавирус проб в сутки

Такие изменения в пятницу предусмотрел своим решением министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

На мобильных пунктах в Вильнюсе за сутки можно будет взять 450 мазков для лабораторных исследований, в Каунасе – 350, в Клайпеде – 300, в Шяуляй – 200, в Мариямполе – 150, в Панявежисе, Алитусе, Таураге, Тельшяй и Утене – по 130.

Кроме прочего, на мобильных пунктах за сутки можно будет взять мазки не более чем 40 жителей с симптомами, а также у тех, кто лечился дома в связи с легкой формой коронавируса, и у тех, кому предоставляются плановые услуги интервенционного здравоохранения.

По 20 проб на анализы можно будет взять у работников учреждений здравоохранения и социальной опеки, по 10 – у людей, вернувшихся из-за границы и других.

Реализовать изменения поручено городским администрациям, они же должны обеспечить регистрацию на мобильные пункты по номеру 1808.