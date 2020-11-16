На минувшей неделе в Литве за нарушение правил карантина и изоляции оштрафованы 111 человек

Как сообщила BNS представитель Департамента полиции по связям с общественностью Ревита Янавичюте, люди по всей стране были наказаны за несоблюдение правил самоизоляции, неношение масок, несоблюдение дистанции, скопление группами.
По словам Р. Янавичюте, 96 человек были наказаны в рабочие дни, 15- выходные.
До этого, за два предыдущих выходных полиции пришлось выписать штрафы 21 человеку.
С 7 ноября на три недели был введен карантин, поэтому в публичных местах можно собираться группами не более пяти человек, за исключением членов одной семьи, обязательно ношение защитных масок.
Также ограничено и количество людей в магазинах или местах обслуживания.
Кодекс административных правонарушений предусматривает за нарушение карантинных правил штраф в размере от 500 до 1 тыс. евро, а для юридических лиц или прочих ответственных лиц – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро. В первый раз назначается половина минимального штрафа.
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