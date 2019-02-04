На минувшей неделе истребители НАТО один раз сопроводили военный самолет РФ

В среду был опознан транспортный самолет ВВС России "Ан-26". Борт, следовавший из Калининграда в континентальную часть России, летел без летного плана, с выключенным транспондером, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии. Сейчас миссию в Литве выполняют польские истребители.
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