На минувшей неделе истребители НАТО один раз сопроводили военный самолет РФ

В среду был опознан транспортный самолет ВВС России "Ан-26". Борт, следовавший из Калининграда в континентальную часть России, летел без летного плана, с выключенным транспондером, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии. Сейчас миссию в Литве выполняют польские истребители.