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На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, дважды поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters / Scanpix

По сообщению ведомства, 24 ноября истребители НАТО опознали российский самолет "ИЛ-78", летевший в международном пространстве из Калининграда в основную часть России. Самолет следовал летному плану, у него был включен транспондер, он поддерживал связь с местными авиадиспетчерами.

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Двадцать восьмого ноября были опознаны два истребителя "Су-27", летевшие из Калининградской области и вернувшиеся назад. Они следовали без летных планов, с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с местными диспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

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