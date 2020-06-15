На минувшей неделе истребители НАТО 8 раз сопровождали самолеты РФ

Как сообщило Министерство обороны в понедельник, один самолет "Ил-20" был зафиксирован 8 июня, еще по одному такому самолету фиксировалось 10 и 11 июня.
Десятого июня также были опознаны шесть истребителей "Су-27" и два "Су-24МР", один самолет "Ан-26".
Часть самолетов следовала летным планам, была с включенным транспондерами и поддерживала связь с региональными диспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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