

Два из сопровожденных самолетов были разведывательными, оставшиеся три - транспортными, сообщило министерство обороны.

Все они летели с выключенными транспондерами, часть из них не поддерживали связь с региональными диспетчерами и следовала без летного плана.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.