Два из сопровожденных самолетов были разведывательными, оставшиеся три - транспортными, сообщило министерство обороны.
Все они летели с выключенными транспондерами, часть из них не поддерживали связь с региональными диспетчерами и следовала без летного плана.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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