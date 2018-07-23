На прошлой неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, пять раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты.
NATO exercise
© NATO nuotr.


Два из сопровожденных самолетов были разведывательными, оставшиеся три - транспортными, сообщило министерство обороны.

Все они летели с выключенными транспондерами, часть из них не поддерживали связь с региональными диспетчерами и следовала без летного плана.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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